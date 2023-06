Polícia Militar prende suspeito e apreende drogas em Barra do Piraí

Policiais militares prenderam na tarde desta quinta-feira, por volta das 17h10min, um homem, de 30 anos, suspeito de tráfico de drogas na Rua dos Ypes, no Condomínio Jardim Ipiranga II, no Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Denuncias de moradores levaram os agentes até o suspeito. Ao chegar ao local, os policiais viram o suspeito com uma sacola verde nas mãos que guardou em um relógio de um dos blocos. O suspeito foi abordado e tinha em seu poder a quantia de R$ 70,00.

Na sacola escondida dentro do relógio, os agentes apreenderam 132 pinos de cocaína, cinco pedras amareladas (crack) e sete tiras contendo erva seca (maconha). O suspeito e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde foi feito o registro de ocorrência.