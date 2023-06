Palco Sobre Rodas leva alegria e cultura ao bairro Eucaliptal

Projeto da Prefeitura de Volta Redonda percorrerá 50 bairros até setembro; próxima apresentação acontece nesta quinta-feira, dia 8, no Açude

O Palco Sobre Rodas da Prefeitura de Volta Redonda voltou. O lançamento do projeto em sua nova temporada aconteceu na noite dessa quarta-feira (7), no bairro Eucaliptal. Centenas de famílias compareceram à Praça 7 de Setembro e puderam assistir teatro infantojuvenil, malabares, ventríloquo, mágico e show musical. Além disso, as crianças também tiveram pintura de rosto para entrar no clima do teatro infantil.

As irmãs Wanda e Vera Irineu, moradoras do Eucaliptal há mais de 30 anos, destacaram que o Palco Sobre Rodas é um grande incentivo para as crianças terem acesso à cultura e ao teatro sem precisar sair do seu bairro. Seguindo a programação, o Palco Sobre Rodas se apresenta nesta quinta-feira, dia 8, no bairro Açude 1, na Praça Gonçalves de Silva, a partir das 18h.

“É muito importante esse projeto haja vista o número de crianças que estão aqui se divertindo e tendo este momento útil e produtivo. Porque a cultura é sempre para fomentar bons hábitos e alegria. Eu estava comentando agora com a minha filha pelo WhatsApp que o Palco Sobre Rodas voltou, mandei foto para ela no WhatsApp, ela está morando no Rio de Janeiro e sente saudades do projeto”, disse Wanda.

“É uma alegria muito grande esse retorno do Palco Sobre Rodas, sendo que o projeto traz muito empoderamento para as nossas crianças e a diversidade na cultura ajuda a abrir novos horizontes. É um momento lúdico em família que contribui na construção de memórias afetivas”, comentou Vera.

Outra família presente na apresentação era do aposentado Manoel Pires, que parabenizou à prefeitura pela volta do projeto no município. “O palco está lindo, que bom que o prefeito Neto voltou com o projeto. Me lembro do Palco Sobre Rodas aqui no bairro fazendo a diversão de muitas famílias e todas as pessoas gostam, viu, não é só criança. Eu vim prestigiar e me divertir também, para sorrir não há idade”, frisou Manoel.

Bruno Pirão acompanhado da filha Júlia, de 17 anos, mencionou que as apresentações ajudam os adolescentes a saírem da tela do celular e terem um momento de entretenimento em família.

“É muito válido esse projeto, é um entretenimento para toda família e é bom também para os adolescentes saírem um pouco de casa e da tela do celular. Eu sempre acompanhei no passado o Palco Sobre Rodas, o retorno é uma oportunidade para os mais novos conhecerem e se encatarrem com o teatro na rua”, citou o morador.

Primeira temporada do palco

A primeira etapa do projeto, que segue até setembro, é realizada pela Viraliza Comunicação e produção do Blog Minuto Cultural, com apoio da prefeitura e patrocínio da Light, através da lei de incentivo do ICMS do Governo do Estado. Nesta etapa, 50 bairros serão atendidos com teatro, shows musicais e intervenções artísticas. As apresentações são gratuitas e acontecerão sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 22h, com teatro infantil e juvenil, malabares, palhaços, ventríloquo, mágico, pintura de rosto e show musical.

Já a segunda temporada do Palco Sobre Rodas, que começa em outubro, será totalmente realizada com recursos próprios do município, através de chamamento público pela secretaria de Cultura de Volta Redonda. O Palco Sobre Rodas é apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e também conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Programação

13/06 Terça-feira VOLTA GRANDE II – Em frente à Associação de Moradores

14/06 Quarta-feira CASA DE PEDRA- Praça. Padre José de Anchieta – Rua 715 (quadra coberta)

15/06 Quinta-feira SÃO CARLOS- Ponto final do ônibus, na Rua Farias de Brito

20/06 Terça-feira SÃO SEBASTIÃO – Praça principal

21/06 Quarta-feira SÃO CRISTOVÃO – Praça João Balbino, na Av. Francisco Evangelista Delgado

22/06 Quinta-feira AEROCLUBE – Praça poliesportiva

27/06 Terça-feira VILA MURY/LIMOEIRO/VILLAGE JARDIM PRIMAVERA – Na praça na rua da padaria

28/06 Quarta-feira VILA AMERICANA – Rua Venezuela

29/06 Quinta-feira JARDIM PONTE ALTA – Praça do esporte na rua K

04/07 Terça feira VILA BRASÍLIA – Em frente ao colégio estadual Brasília

05/07 Quarta feira JARDIM ESPERANÇA – Rua 637 na praça Morgana Guida

06/07 Quinta-feira SÃO GERALDO – Ginásio poliesportivo

11/07 Terça-feira MORADA DO CAMPO/ ESTRADA UNIÃO RETIRO Quadra da morada do campo

12/07 Quarta-feira SESSENTA – Praça dos exs-combatentes

13/07 Quinta-feira ROMA I Praça Libriano, rua Bolivar

18/07 Terça feira RESIDENCIAL VILA RICA METALURGICA Praça de eventos Carlos Roberto do Carmo

19/07 Quarta-feira NOVA PRIMAVERA Quadra Rua M

20/07 Quinta-feira BELA VISTA Pracinha do Bairro

25/07 Terça-feira AGUALIMPA Túnel 20

26/07 Quarta-feira MONTE CASTELO Praça Maria de Lurdes

27/07 Quinta-feira RÚSTICO/STA. TEREZA Praça da Quadra

01/08 Terça-feira SÃO JOÃO Praça Ney do Vale

02/08 Quarta-feira NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS Praça Mario Ferreira Neto

03/08 Quinta-feira SANTA RITA DE ZARUR Núcleo Passa Quatro, Praça da Rua Bela Vista

08/08 Terça-feira AÇUDE II Rua 3 esquina, com a rua 5

09/08 Quarta-feira PARQUE DAS GARÇAS Rua das Maritacas, 152 – Quadra

10/08 Quinta-feira BARREIRA CRAVO Rua Daniele Carneiro

15/08 Terça-feira JARDIM DAS AMERICAS Quadra de esporte Valdemar Quirino – Vila Harmonia

16/08 Quarta-feira JARDIM NORMANDIA/VILLAGE STA. HELENA, JARDIM PROVENCE Praça Moacir Vieira no Village Sta. Helena

17/08 Quinta-feira PADRE JÓSIMO Praça principal

22/08 Terça-feira SANTA RITA DE CÁSSIA Rua da Granja, 40 – Em frente à quadra

23/08 Quarta-feira JARDIM BELMONTE Rua Cecília Meireles

24/08 Quinta-feira ROMA II / SÃO FRANCISCO/ SANTA BÁRBARA No ponto final em frente a quadra na rua 10

29/08 Terça-feira PEDREIRA Ao lado do ginásio

30/08 Quarta-feira SÃO LUIZ/NOVA SÃO LUIZ Na praça principal

31/08 Quinta-feira BELO HORIZONTE Quadra da Rua central

05/09 Terça-feira SANTA CRUZ Av. Ex combatente, canteiro central

06/09 Quarta-feira PARQUE DAS ILHAS Praça principal

0709 Quinta-feira VERDE VALE Bar do Rosana

12/09 Terça -eira VISTA BELA Perto da sede social e quadra de esporte

13/09 Quarta-feira SIDERÓPOLIS Rua 653

14/09 Quinta-feira CAIEIRA Perto da Quadra de esportes

19/09 Terça-feira SANTA CRUZ II Rua josé Vitoria/Quadra coberta Eduardo Campos da Silva

20/09 Quarta-feira BELMONTE Praça principal

21/09 Quinta-feira MINERLÂNDIA Em frente escola Bahia

26/09 Terça-feira JARDIM PARAIBA Rua 544, na praça

27/09 Quarta-feira JARDIM CIDADE DO AÇO Rua Frei Henrique Soares, na Praça

28/09 Quinta-feira JD. BELVEDERE /RESIDENCIAL MATA ATLÂNTICA / SAMÔA /CIDADE NOVA/VILLAGE SUL/VIVENDAS DO LAGO Em Frente ao shopping Belvedere

Secom/PMVR.