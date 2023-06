Idoso é detido após ameaçar mulher durante missa em igreja no Conforto

Policiais do Programa Segurança Presente detiveram no fim da tarde de quinta-feira, dia 8, um idoso, de 71 anos, suspeito de ameaçar uma mulher, de 42 anos, durante uma missa realizada em uma igreja no bairro Conforto, em Volta Redonda.

Os agentes foram acionados por populares e o homem foi conduzido à delegacia por policiais do programa Segurança Presente. Os agentes foram acionados por populares que disseram que o suspeito estava ameaçando na cantina da catedral.

Os policiais contaram que encontraram a vítima aos prantos e ‘em estado de choque’. O motivo das ameaças do suspeito contra ela seria por conta de ‘aventais’.

Segundo relato da vítima aos agentes, o homem dizia para a mulher que se ela não devolvesse os aventais, a vítima iria ‘se ver com ele’. De acordo com os policiais, ele ainda fez xingamentos contra o padre e dizia a todo instante que era ‘policial’. Aos agentes, a mulher disse que o idoso estava bastante nervoso e ficou com medo de ser agredida por ele.

O idoso foi conduzido para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) onde foi autuado. Na especializada, o suspeito disse que não gostava do padre, porque ele o tirou da administração da cantina e queria os seus ‘aventais’ de volta. Após prestar depoimento, ele foi liberado. (Foto: Reprodução)