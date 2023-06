Novos leitos do Hospital do Retiro e Centro Cardiológico ficam prontos; Hospital São João Batista será ampliado e UPA do Santo Agostinho reformada

A reconstrução da Saúde de Volta Redonda tem sido um processo contínuo desde o retorno do prefeito Antonio Francisco Neto à gestão da prefeitura e alguns importantes investimentos já começam a beneficiar a população. Recentemente já foram entregues o novo Centro Cardiológico, no bairro Aterrado, e novos leitos no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), hospital do Retiro, que ampliou a capacidade no atendimento. E importantes obras seguem a todo vapor, como a reforma e ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho, e a construção do Hospital da Criança, no Retiro. Outros investimentos, como a reforma e ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), já estão com frentes de trabalho iniciadas. No total, são mais de R$ 83 milhões para reforçar e melhorar ainda mais o atendimento aos usuários da rede pública de saúde.

Neste mês de maio, foram entregues mais 30 novos leitos no prédio anexo do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) no Hospital do Retiro. Com o investimento de R$ 1,3 milhão, a unidade hospitalar ampliou a capacidade de 152 para 182 leitos de internação de clínica médica – número 14% maior que o total de leitos púbicos de internação clínica se somados os que estão disponíveis em outros oito municípios da região. Com isso, o hospital passou a ser considerado de grande porte, dando suporte à alta complexidade hospitalar do município.

“É praticamente um novo hospital em termos de quantidade de leitos, que vão ajudar a desafogar a rede pública e melhorar o atendimento aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, lembrando que a secretaria já entregou também a reforma da Academia da Saúde Darcilei Monteiro de Oliveira – Professor Darcilei, no bairro Volta Grande, que atende a 200 pessoas por semana, com atividades físicas, práticas integrativas e educativas; e o Centro Cardiológico Camilo Riker Furtado, que vai unir consultas, exames e terapias de reabilitação para pacientes cardiológicos na mesma unidade, agilizando o atendimento pelo SUS.

Enquanto algumas melhorias são concluídas, outras estão prestes a serem entregues. É o caso da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Guanahyro Ferreira Netto, no bairro Santa Cruz. A reforma e ampliação do local está praticamente pronta e, em breve, a população contará com uma unidade mais confortável e acolhedora.

Obras com trabalhos avançados

O trabalho de reconstrução segue com importantes obras já iniciadas, com trabalhos avançados, e que vão fazer toda a diferença para a saúde pública de Volta Redonda. Uma delas é a construção do Hospital da Criança, ao lado do Hospital do Retiro. O prédio já está com a estrutura metálica erguida e alguns dos cinco pavimentos já fechados, em fase de acabamento.

“Esse hospital é mais um sonho que estamos tirando do papel. No total são quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar do (então deputado federal) Delegado Antônio Furtado, mais R$ 9,4 milhões do Governo do Estado, por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria das Cidades, liberados para a construção da futura unidade de saúde. Agradeço a parceria e por acreditarem em Volta Redonda”, disse o prefeito Neto.

Outra obra que vai melhorar o atendimento de urgência do município é a reforma e ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho, que também está com etapas prontas e já começou, inclusive, a receber novos equipamentos. Com R$ 2,7 milhões em investimentos provenientes do Governo do Estado, a capacidade de atendimento deve aumentar em mais de 45% na unidade – o espaço terá capacidade para atender 250 pacientes diariamente.

Já iniciadas

Ainda no início, mas com trabalhos em andamento, algumas intervenções vão contribuir para o crescimento e melhora da estrutura de atendimento na rede pública municipal de saúde. A reforma e ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), por exemplo, já começou, com os primeiros trabalhos no espaço onde funcionava um estacionamento ao lado do prédio atual. Ali será erguido um novo prédio de cinco andares, incluindo três andares para estacionamento e um para o centro cirúrgico (com cinco salas de cirurgia). São R$ 20 milhões por meio de parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado.

“Nossa rede de urgência e emergência será ainda maior e mais acolhedora. Somando a obra do Hospital São João Batista e a reforma e ampliação do Hospital do Retiro, que começará em breve, são mais de R$ 50 milhões investidos em parceria com o Estado”, citou o prefeito Antonio Francisco Neto, lembrando ainda de outro importante investimento fruto dessa parceria e que também já teve obras iniciadas: o Hospital Veterinário.

“O canteiro de obras já foi montado, a empreiteira já está fazendo a base para começar a construir a unidade, e quero agradecer a quem contribuiu para que esse hospital público para animais se tornasse uma realidade: ao vereador Renan Cury, que tanto defende a causa animal; ao secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho; o ao nosso governador Cláudio Castro, que tanto tem nos ajudado a melhorar a saúde pública e outras áreas na nossa cidade”, agradeceu o prefeito.

Além desses investimentos, a saúde de Volta Redonda segue avançando com outras importantes obras, como a reforma da Policlínica da Mulher, no Aterrado; e do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), que funcionará em um dos prédios da Arena Esportiva do bairro Voldac, nos moldes do Estádio da Cidadania – unindo a parte esportiva a um complexo de saúde.

Também estão sendo reformadas 20 unidades básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF), visando melhorar a estrutura de atendimento. E as unidades da Atenção Primária (total de 46) serão equipadas com aparelhos de eletrocardiograma, ampliando a qualidade da assistência em saúde nesses espaços que são a porta de entrada do SUS.

Secom/PMVR