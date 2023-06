Homens sofrem tentativa de homicídio em Porto Real

Dois homens, de 44 e 31 anos, que estavam em um carro foram vítimas de tentativa de homicídio por dois criminosos que estavam à pé, na Rua 1, no bairro Belo Horizonte, em Porto Real.

Segundo os policiais militares, as vítimas foram socorridas para o Hospital São Francisco de Assis, em Porto Real. Segundo a unidade hospitalar, os dois não correm risco de vida.

Uma das vítimas disse aos policiais que estava dando carona para o outro homem baleado quando os criminosos saíram do mato e atiraram em direção ao carro. Não foi informado em qual região do corpo as balas atingiram as vítimas.

A perícia recolheu cápsulas de calibres .556 e 9 milímetros no local. O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado.