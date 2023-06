Serviço público odontológico de Volta Redonda realizou 21 mil procedimentos no primeiro semestre de 2023

Com uma rede de atendimento bucal completa, Volta Redonda realizou gratuitamente 21 mil procedimentos odontológicos nesse primeiro semestre de 2023. Entre os procedimentos realizados, estão exames clínicos; restaurações; extrações; profilaxia; aplicação de selantes; raspagens; próteses total, parcial e unitária; além de tratamento de canal (endodontia). Nas unidades dos bairros Santo Agostinho, Siderlândia, Jardim Tiradentes, Aterrado e Santa Cruz é disponibilizado também tratamento periodontal.

O coordenador de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, destaca que o serviço foi restruturado e o número de atendimentos vem crescendo desde então.

“Além da restruturação, que possibilitou o crescimento do nosso atendimento, estamos modernizando o serviço, com a informatização das unidades. Temos uma equipe altamente capacitada e oferecemos serviços de qualidade para a população de Volta Redonda. Nosso atendimento é humanizado, em ambiente confortável, climatizado, com consultórios e equipamentos modernos”, ressaltou Vitor Hugo.

O cirurgião-dentista Lelio Maciel Junior, da Assessoria Técnica da Divisão de Saúde Bucal da SMS, explicou que o acesso às clínicas é feito diretamente nas unidades odontológicas, ou através de agendamento realizado pelas Unidades da Estratégia de Saúde da Família.

“As nossas unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Para agendar o atendimento, basta levar o cartão do SUS, um documento com foto e comprovante de residência”, explicou o assessor.

As unidades

Volta Redonda conta com seis Clínicas Odontológicas Concentradas (COCs) e três Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs). As unidades COC ficam nos bairros Conforto, Eucaliptal, Santa Cruz, Vila Brasília, Aterrado e Retiro. Já os CEOs estão situados no Jardim Tiradentes, Santo Agostinho e Siderlândia.

Cada unidade conta com cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal, recepcionistas e auxiliares de serviços gerais, com aproximadamente 70 equipamentos odontológicos instalados em todas as unidades. Atualmente, 36 equipes de saúde bucal estão atendendo a população usuária das unidades de Saúde da Família. A Secretaria Municipal de Saúde já solicitou ao Ministério da Saúde a reativação de mais cinco equipes e a criação de mais duas.

Além das unidades odontológicas, a prefeitura oferece também cirurgia bucomaxilofacial, estomatologia e tratamento para portadores de necessidades especiais no Hospital do Retiro; cirurgias de trauma na face no Hospital São João Batista (HSJB); atendimento emergencial durante 24 horas no Hospital Municipal Nelson Gonçalves (HMNG), além dos consultórios nas unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros Água Limpa I e II, Três Poços e Roma I.

Para modernizar e dinamizar o atendimento, todas as unidades estão sendo adaptadas para a implantação do prontuário eletrônico. O novo sistema já está sendo utilizado em 4 unidades COC, nos consultórios das UBSFs dos bairros Roma I, Água Limpa I e II e Três Poços, e no setor de bucomaxilo no Hospital do Retiro e de Urgência no Hospital Nelson Gonçalves. Fotos de Cris Oliveira- Secom/PMVR.