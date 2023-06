Polícia Civil investiga suposto caso de estupro em Valença

A Polícia Civil de Valença está investigando um suposto caso de estupro contra uma mulher, de 29 anos, na manhã de sábado, dia 10, em uma residência do bairro Biquinha, em Valença.

O suspeito de ser o autor do crime não foi encontrado. De acordo com a Polícia Militar, o homem têm 28 anos e fugiu após o crime. O nome dele já está em poder das autoridades. Uma parente da vítima, que mora junto com a mulher, teria testemunhado o ocorrido e confirmou o episódio na delegacia.

A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda, onde passou por exames. O caso ficou registrado na delegacia de Valença como estupro de vulnerável.