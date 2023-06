Balanço dos cinco primeiros meses do ano mostram 18,7% a mais de procedimentos em relação ao mesmo período de 2022

O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, registrou mais um recorde no número de cirurgias realizadas nos primeiros cinco meses de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 2.096 cirurgias de janeiro a maio deste ano, e 1.765 procedimentos nos primeiros cinco meses de 2022 – aumento de 18,7%.

O diretor-geral do hospital, o vice-prefeito Sebastião Faria, conta que em março deste ano a unidade já havia ultrapassado o número de cirurgias do primeiro trimestre de 2022 (1.236 contra 997), e agora ampliou a quantidade dos procedimentos mais uma vez.

“Parabéns às equipes do hospital, que se esforçam todos os dias para que os cidadãos sejam atendidos da melhor forma possível. Estamos constantemente investindo em novos equipamentos, em insumos básicos (medicamentos), em nossos profissionais, modernizamos o centro cirúrgico. Quem ganha é o cidadão”, afirmou Faria, lembrando que a unidade é referência em traumato-ortopedia e em especialidades como neurocirurgias e procedimentos urológicos e de tórax.

Também foi registrado novo recorde referente ao balanço do mês de maio deste ano: o número de cirurgias realizadas no hospital foi de 470 no período: 64 procedimentos a mais que o registrado em maio de 2022. De acordo com o levantamento da unidade, foram realizadas em maio/2023: 142 cirurgias de traumato-ortopedia; 98 de gineco-obstetrícia; 91 cirurgias gerais; 77 de urologia; 13 neurocirurgias; 13 de buco-maxilo; 10 vasculares; 10 torácicas; 8 cirurgias plásticas; 4 de oftalmo; 3 de Proctologia; e 1 pediátrica.

Em relação ao período de janeiro a maio de 2023, o balanço aponta: 585 cirurgias de traumato-ortopedia; 438 de urologia; 436 cirurgias gerais; 298 de gineco-obstetrícia; 91 vasculares; 69 de buco-maxilo; 67 neurocirurgias; 51 torácicas; 26 de oftalmo; 15 de Proctologia; 14 plásticas; 5 pediátricas; e 1 de gastro.

“Quando reassumimos a prefeitura, o Hospital São João Batista corria o risco de fechar as portas, estava sob intervenção judicial, com muita coisa para arrumar. Começamos um trabalho de reestruturação da unidade, investimos em melhorias constantes e o resultado é esse: mais e melhor atendimento ao cidadão que precisa da rede pública de saúde”, lembrou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Hospital será reformado e ampliado com investimento de R$ 20 milhões

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, acrescentou que o hospital com a reforma geral – já iniciada e com R$ 20 milhões de investimento em parceria com o Governo do Estado – ampliará a sua capacidade instalada na realização de cirurgias de média e alta complexidade, além de leitos de internação na clínica cirúrgica e nas demais clinicas.

“O planejamento é ampliar e modernizar tecnologicamente um centro cirúrgico potente em um único andar, com várias salas cirúrgicas, salas para recuperação pós-anestésica. Vamos ampliar também o número de consultórios, a emergência. Isso faz parte de uma série de investimentos na saúde de Volta Redonda para acolher e garantir o melhor atendimento possível aos pacientes”, explicou a secretária.

As obras de reforma e ampliação já começaram e o hospital vai crescer para o lado onde hoje fica o estacionamento dos funcionários. Será uma edificação de cinco pavimentos, sendo três andares de estacionamento, com 70 vagas.

No novo prédio, o quarto andar vai abrigar o Centro Cirúrgico, que terá: cinco salas cirúrgicas; uma ala de repouso pós-anestésico com cinco leitos; sala de material esterilizado, que constará de dois autoclaves de 750lts – equipamento para esterilização de materiais; uma lavadora de traqueia; uma termodesinfectora (aparelho que realiza limpeza automática e desinfecção com água quente, e tem sistema de secagem próprio); uma lavadora ultrassônica, que automatiza a limpeza de instrumentos cirúrgicos. Neste andar também haverá 10 leitos de repouso pós-cirúrgico. O 5º pavimento terá 20 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) adulto e mais 10 leitos de UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) adulto.