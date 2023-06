Castramóvel Volta Redonda inicia atendimento no São Sebastião

Ainda há vagas disponíveis para animais do bairro; moradores devem fazer o agendamento no Cras, das 8h às 16h

O Castramóvel Volta Redonda iniciou os atendimentos no bairro São Sebastião nesta quinta-feira, dia 15. Foram disponibilizadas 100 vagas para castrações gratuitas, beneficiando cães e gatos. O veículo móvel adaptado ficará até o dia 29 de junho na localidade. Ainda há vagas disponíveis; os moradores devem fazer a inscrição do seu animal no Cras São Sebastião, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A coordenadora da Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Janaina Soledad, destacou que os próximos bairros atendidos pelo castramóvel serão divulgados na semana que vem, nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr).

“É importante relembrar que as vagas do castramóvel são destinadas, exclusivamente, aos moradores do bairro atendido pelo projeto. O bairro Açude foi o primeiro local a receber o Castramóvel Volta Redonda e os próximos serão divulgados na semana que vem, mas vale frisar que todos os bairros do município serão atendidos”, disse a coordenadora, acrescentando que a castração contribui não só para o controle de natalidade, mas também para a prevenção de doenças.

Um dos primeiros animais atendidos no dia, no São Sebastião, foi a gatinha Lua Maria, de 7 anos, da Marília Aparecida Mariano. A moradora parabenizou a prefeitura pela iniciativa, ressaltando que a iniciativa vai ajudar muito a população, principalmente aquelas pessoas que não têm condições financeiras de arcar com as despesas médicas do procedimento cirúrgico.

“O castramóvel vai ajudar muitos animais. O atendimento foi excelente. Estava um pouco preocupada devido a idade da minha gatinha, mas a veterinária foi super atenciosa na avaliação e fiquei tranquila esperando ela sair. Fiquei satisfeita com tudo e acho excelente esse projeto, porque assim como eu muitos não têm condições de pagar pela castração”, comentou a moradora.

O Castramóvel Volta Redonda atende animais de até 20kg, a partir de seis meses de vida. Antes do procedimento, todos os animais passam por uma avaliação criteriosa do veterinário, que avalia as condições de saúde, resguardando o bem-estar do animal para a cirurgia. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.