A equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte da Delegacia da PRF (Polícia Rodoviária Federal) teve sua atenção voltada na tarde de quarta-feira, dia 14, por volta das 17h30min, para um caminhão-trator no km 306, da Rodovia Lúcio Meira (BR-116), no sentido Rio de Janeiro, na altura do Posto Floresta, em Resende.

O veículo tracionava um semirreboque ambos com placas de Saquarema (RJ), apresentando sinais de excesso de peso, tais como suspensão rebaixada e pneus abaulados. Após dar ordem de parada ao veículo foi constatado de que o condutor apresentou à equipe PRF a documentação fiscal da carga de milho que transportava.

Em análise da documentação apresentada à equipe não pode confirmar o excesso de peso. O condutor da carreta apresentou informações desconexas sobre o local onde teria embarcado a carga e a rota que teria usado.

Por três vezes quando perguntado a cidade de origem da carga deu três respostas distintas. O condutor levou a carreta para a balança da ANTT, em Resende onde a caga total estava em 61 toneladas e não 13 toneladas constadas na nota fiscal.

Diante da constatação do excesso de peso e da divergência do peso declarado a equipe procedeu busca na cabine do veículo e localizou um ticket de pesagem em Três Corações (MG) que trazia o peso correto da carga, por volta de 45 toneladas.

Confrontado com as informações, o motorista admitiu que transportava carga com excesso de peso e que a nota fiscal que apresentou para à equipe PRF não condizia com a realidade. Contou também que o local correto do embarque da mercadoria tinha sido em Três Corações (MG).

Diante dos fatos, a equipe PRF conduziu a composição veicular e o motorista até a Barreira Fiscal de Nhangapi em Itatiaia (RJ), onde, com a ajuda da Operação Foco, apresentou a ocorrência aos Fiscais da SEFAZ-RJ para os procedimentos cabíveis.

Além das multas fiscais, multas por excesso de peso e outras infrações de trânsito foram lavradas e o veículo foi recolhido ao pátio da PRF para transbordo da carga em excesso.