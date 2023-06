Uma carreta carregado com carne tombou na manhã desta terça-feira, dia 20, por volta das 8 horas, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí. O acidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro, da Rodovia Presidente Dutra. Os policiais rodoviários federais (PRF) foram até o local do acidente e depararam com vários saqueadores.

Todos fugiram com a chegada dos agentes. O condutor, de 27 anos, ficou ferido. Ele foi socorrido pelo resgate da CCR Rio-SP e foi levado para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu (RJ).

A pisto ficou totalmente interditada na descida da Serra das Araras. A pista de subida da rodovia passou a operar em mão dupla. O congestionamento está nos dois sentidos.