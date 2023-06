Escola de Hipismo de Volta Redonda se destaca em Campeonato Estadual

Competição da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro aconteceu nesse fim de semana, na Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa-RJ

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), segue se destacando nas competições estaduais. Nesse fim de semana, dias 17 e 18, os alunos participaram do Campeonato Estadual de Salto Iniciante da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro (Feerj), disputado na Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa, no município do Rio, e conquistou um vice-campeonato na categoria Iniciante, com Mellina Souza Neves Lima, além de ter subido no pódio na categoria Aspirante, com Júlia Folly Barbosa.

O próximo desafio dos alunos da EMHVR é o Campeonato Brasileiro de Iniciantes, que será realizado na Fazenda Clube Marapendi, na Barra da Tijuca, também na capital fluminense, entre os dias 24 e 30 de junho.

“Nossa escolinha estava quase fechada quando retomamos o projeto em maio de 2021, tivemos que vencer muitas dificuldades e é uma felicidade muito grande ver os nossos alunos se destacando cada vez mais nas competições. Agora é seguir o treinamento com o professor Yasser, se dedicando ao máximo, porque já teremos uma etapa de Brasileiro pela frente e tenho certeza que iremos seguir competindo em alto nível”, celebrou o diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo.

A aluna Mellina Souza Neves Lima foi a vice-campeã na categoria Iniciante, montando o cavalo Vagalume. Disputando com 34 participantes, ela chegou em 2º lugar no primeiro dia de competição e 8º lugar no segundo, garantindo o vice-campeonato da categoria com obstáculos de 40cm de altura.

Quem também subiu no pódio geral foi Júlia Folly Barbosa. Com lindas apresentações na categoria Aspirante, com obstáculos de 90cm de altura, ela terminou em 4º e 5º lugares no primeiro dia de competição, fechando o campeonato com duas posições no pódio geral, chegando em 4º e 6º com as suas duas montarias.

Já na categoria Preliminar, a aluna Lara Kozlowski Martins chegou em 3º lugar no primeiro dia de campeonato, entre 101 participantes. O aluno Danilo Machado Caeres Andrade também fez bela apresentação na categoria Iniciante e chegou em 9º lugar no segundo dia, finalizando o campeonato na sétima posição.

Líder no ranking anual

Na categoria Principal, Thiciane Brune chegou em 7º lugar no primeiro dia do Estadual e fez linda apresentação no segundo dia de competição. Pontuações que garantem a aluna como líder isolada no ranking anual da Feerj em sua categoria, com mais de 60 concorrentes. Fotos: Divulgação-Secom/PMVR.