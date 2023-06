Uma câmera da prefeitura de Volta Redonda flagrou uma idosa, de 64 anos, sendo atropelada por um carro na noite de sábado, dia 24, na Rua 14, nas proximidades do Chafariz, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

As imagens mostram a vítima atravessando a rua com outra mulher, quando um Fiat Punto avança em direção a idosa. O motorista, segundo a Polícia Militar, deixou o local sem prestar socorro. A mulher foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levada para o Hospital São João Batista.

O acidente foi flagrado por um policial militar e, após obter as imagens da câmera, conseguiram chegar ao endereço do proprietário do veículo. O condutor é um homem de 38 anos, morador do bairro São Cristóvão.

Os policiais foram até a residência dele, mas o motorista não estava em casa. Os agentes foram atendidos pelo pai do homem, que ligou para o filho e pediu para que ele fosse até a delegacia.

Na 93ª DP, o suspeito foi ouvido em depoimento e vai responder pelo crime em liberdade. O caso ficou registrado como lesão corporal culposa. Veja o vídeo do momento do acidente. Informa Cidade.