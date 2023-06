Um homem, de 33 anos, foi preso neste domingo, dia 25, por volta das 11 horas, por agentes da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), coordenados pela delegada Juliana Gomes, Na Rua 3, no bairro Açude II, em Volta Redonda.

Contra o ele, havia um mandado de prisão decretada pelo 1º Juizado Especial Criminal (Jecrim) por violência doméstica, contra a sua ex-companheira.

De acordo com a Deam, no dia 31 de março de 2022, depois de tomar conhecimento de que ela havia registrado uma queixa contra ele por violência doméstica, ele invadiu a casa dela, colocou a vítima para fora e ateou fogo. O fogo destruiu todos os pertences da ex-mulher.

No dia do fato, policiais da especializada fizeram intensas buscas no Bairro Açude II, mas o autor não foi localizado, conseguindo fugir. No momento da prisão o suspeito não resistiu e foi conduzido para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, onde foram cumpridas as formalidades legais.

Ele foi encaminhado à Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), onde ficará à disposição da Justiça.