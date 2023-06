Um jovem, de 22 anos, levou várias facadas durante uma briga na noite de sábado, dia 24, na Rua Fagundes Varela no bairro Vila Isabel, em Três Rios (RJ).

O suspeito, de 33 anos, já identificado pela Polícia Militar, não foi encontrado. De acordo com os agentes, a vítima foi encontrada no chão com vários ferimentos.

Ele foi socorrido para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição. O caso foi registrado na delegacia como tentativa de homicídio.