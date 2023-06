Estudantes do curso Técnico em Administração expuseram todo o conhecimento adquirido ao longo de um ano e meio

Os alunos do 3º módulo do curso técnico de Administração de Empresas do Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade, apresentaram, na noite de sexta-feira (23), seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Com foco em startups, foram ao todo seis grupos compostos por oito alunos cada. A vice-prefeita Fátima Lima compôs a banca julgadora e acompanhou os trabalhos dos estudantes.

A diretora da escola, Gessika Belan, informou como é a matriz curricular do curso de Administração e destacou a importância do ensino ofertado totalmente gratuito e em rede pública.

– O curso qualifica os alunos para o mercado de trabalho, com disciplinas técnicas voltadas para o empreendedorismo e práticas administrativas, contábeis e de Direito, composto por uma vasta matriz curricular que abrange disciplinas como Economia, Inglês, Estatística, Matemática Financeira, Português, Psicologia, Gestão Empresarial, entre muitas outras – enfatizou.

A vice-prefeita Fátima Lima comentou como é benéfico realizar essa formação e enalteceu o trabalho do colégio. “Esse curso disponibilizado pelo Colégio Washington Luiz pode modificar a vida dos alunos. Eles saem daqui realmente como microempreendedores. Os professores são muito qualificados e trazem um diferencial para os estudantes. A diretora Gessika Belan também é muito envolvida com a educação. Eu parabenizo a escola pelo belo trabalho. Ficamos felizes porque a Prefeitura promove um ensino de qualidade e investe na formação dos jovens”, comentou Fátima.

A aluna Yasmin Melo detalhou o que seu grupo apresentou e ressaltou que o curso auxilia na entrada ao mercado de trabalho. “Nossa empresa se chama ‘Powersun’. Fabricamos um power bank que se conecta tanto com energia solar como convencional. Nosso produto é voltado ao público que trabalha externamente, e, desta forma, pode recarregar os celulares tanto com o carregador tradicional como com o power bank através do sol. Gostei do curso, ele dá uma base boa para que a pessoa possa ter sua própria empresa. Eu pretendo seguir na área”, informou.

Ensino

O Washington Luiz é uma escola tradicional no município e, neste ano de 2023, chega a 51 anos de existência. O curso Técnico em Administração de Empresas é gratuito e tem como uma das diretrizes capacitar cidadãos para o mercado de trabalho e para a vida. Os alunos estudam por módulos com seis meses de duração cada. No geral são três módulos, totalizando um ano e meio.

No dia 07 de julho serão realizadas novas matrículas e a aula inaugural acontece no dia 13 de julho. Os estudantes recebem passagem para se deslocar até a unidade e também são oferecidas refeições aos alunos antes de iniciarem as aulas, que acontecem de segunda a sexta-feira, de 18h40 às 22h.Foto: Chico de Assis