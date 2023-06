Jovem é assassinado a tiros em Itatiaia

Um jovem, de 26 anos, foi assassinado na madrugada de sábado, dia 24, após uma briga em um bar na Avenida Simão da Cunha Gago, no bairro Campo Alegre, em Itatiaia. Segundo a Polícia Civil, o jovem foi atingido no rosto após ter “comprado” a briga entre o autor do disparo e outra pessoa dentro do bar.

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. De acordo com a Polícia Civil, um homem se aproxima de seu carro e, em seguida, retorna até o meio da rua e atira contra a vítima. Depois, ele entra no veículo e foge.

Com ferimentos, a vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e no trajeto até o Hospital da Itatiaia, já tinha ido a óbito. O autor do disparo já está identificado, informou a polícia. No momento desta publicação, ele ainda não havia sido encontrado. A Polícia Civil está investigando um crime.