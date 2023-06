Morreu na tarde desta segunda-feira, dia 26, a motociclista Catieli Bárbara de Oliveira Cruz, de 33 anos, que colidiu de frente contra uma carreta no km 280, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

O acidente ocorreu por volta das 13 horas. Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de urgência) e levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Na unidade hospitalar ela foi intubada, mas sofreu uma parada cardiorespiratória durante a realização de um exame, sendo levada imediatamente para o centro cirúrgico, mas não resistiu após uma nova parada. O óbito ocorreu às 15h38min.