Uma motociclista, de 33 anos, ficou ferida em um acidente ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, dia 26, por volta das 13 horas, no km 280, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393) no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

A colisão foi frontal contra um caminhão. A condutora foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O trânsito esteve com lentidão no local do acidente até a retirada do caminhão que ocorreu por volta das 16 horas.