Ciosp também ajudou a encontrar motorista responsável por atropelamento de uma idosa no fim de semana

As câmeras para a leitura de placas de veículos (OCR – Optical Character Recognition – reconhecimento óptico de caracteres, em português), do projeto “Cidade Monitorada”, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, auxiliaram a Polícia Militar na captura de um veículo clonado nesse fim de semana, na Avenida Beira-Rio. O equipamento de segurança da prefeitura também teve papel importante na busca e reconhecimento do motorista responsável por um atropelamento de uma idosa na noite de sábado, dia 24, em frente à Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

O secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou que essas ações reforçam que Volta Redonda está monitorada e que nenhum veículo acessará e sairá da cidade sem que o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) tenha controle dele.

“As câmeras de segurança do Cidade Monitorada estão cumprindo um papel importante no auxílio às investigações. Conseguimos monitorar os veículos que trafegam pela cidade, identificando casos de irregularidades, como este carro clonado que auxiliamos a Polícia Militar para que pudesse fazer a abordagem, e também em situações de fugas, como foi o caso do atropelamento, que conseguimos seguir a rota que o motorista fez para identificar a placa. Os agentes do Ciosp estão de parabéns pela rapidez e eficiência na identificação dos veículos”, afirmou.

O secretário destacou ainda o trabalho de integração entre as forças, que está gerando resultados positivos, como estes nas ações do fim de semana.

“As imagens das nossas câmeras são vistas não apenas pelo Ciosp, mas também por outras forças de segurança, como as polícias Civil e Militar, e o Ministério Público, entre outras instituições. Integração que vem trazendo resultados significativos, tanto na prevenção quanto na solução de crimes”, pontou o tenente-coronel.

Dinâmica – As câmeras de monitoramento do Ciosp detectaram o veículo clonado, um Chevrolet Tracker, suspeito de envolvimento em vários homicídios e tentativas na cidade de Volta Redonda, trafegando pelo bairro Voldac, no sentido Avenida Beira-Rio, com pessoas armadas em seu interior. Os agentes avisaram à Polícia Militar para que realizasse a abordagem, que foi feita na avenida. No momento que foi abordado, o veículo estava apenas com o condutor, que disse que tinha comprado o carro de um amigo e não sabia se ele era clonado. Os policiais não encontraram nada de ilícito no veículo e encaminharam ambos para a 93ª DP (Delegacia da Polícia Civil).

Câmeras de segurança auxiliam na identificação de veículo envolvido em atropelamento

Na noite de sábado, dia 24, agentes da Operação Segurança Presente, do Governo do Estado, que estavam em frente à base do projeto, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, presenciaram um atropelamento de uma idosa por um veículo Punto, de cor branca, em frente ao chafariz, que se evadiu do local após o acidente. Os policias solicitaram ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) as imagens das câmeras de segurança para detectarem a placa do carro e, em seguida, foram até a 93º DP (Delegacia da Polícia Civil), onde obtiveram o endereço do motorista envolvido na ocorrência.

Os agentes foram até a casa do condutor e foram atendidos pelo pai, que informou que ele não estava, mas entrou em contato com o filho por telefone. Os policiais pediram para que o motorista se apresentasse à 93º DP para o registro da ocorrência. Ele foi ouvido e liberado para responder em liberdade.

Um agente da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) também compareceu à delegacia para verificar a situação do veículo, que se encontrava regular. Fotos: Divulgação-Semop/PMVR.