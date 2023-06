Polícia Militar flagra câmera clandestina em poste em Resende

Policiais militares receberam uma denúncia na segunda-feira, dia 26, por volta das 16 horas, sobre uma câmera que foi instalada em um poste da Rua São Geraldo, esquina coma Avenida Jefferson G. Bruno, no bairro Paraíso, em Resende.

No local, os agentes verificaram que havia uma caixa metálica com uma câmera de procedência duvidosa. Policiais entraram em contato com o responsável pelo monitoramento de câmeras do município que informou que o componente eletrônico não pertencia à prefeitura.

Os agentes foram orientados pela delegacia a levar o material para ser investigado por policiais civis da 89ª DP.