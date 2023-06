PRF flagra condutor com maconha na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização na tarde desta terça-feira, por volta das 17h55min, quando abordaram um veículo VW Gol, com placa de Nova Friburgo (RJ), no km 293, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

No veículo, estavam o condutor, de 25 e o passageiro, de 21 anos. Durante a abordagem, foi sentido odor característico de maconha. Ao ser questionado se havia substâncias ilícitas no veículo, o condutor informou ser usuário de maconha e que no porta-treco da porta do condutor havia um tubo plástico contendo pontas de cigarro de maconha (“guimbas”).

Durante revista no interior do veiculo, também, foram encontradas quatro buchas de maconha e acessórios para consumo da droga um (“dichavador” e um pacote de “seda”) que estavam em uma bolsa entre os bancos do motorista e do passageiro.

O condutor assumiu que todo material era para seu uso recreativo e que o passageiro não faz uso de drogas. Diante dos fatos, foi feita a apreensão do material e lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do indivíduo, sendo liberados em seguida.