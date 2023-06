Temponi, vereador de Volta Redonda é afastado do cargo

O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa, determinou o afastamento do cargo por 180 dias do vereador Vander Temponi Faria, de Volta Redonda. Ele e os servidores Celso Diniz de Souza, Luciana Delgado Cordeiro e Ana Luiza Sandin de Carvalho, passaram a ser réus no processo que apura a prática dos crimes de peculato (conhecidos como “rachadinhas”) e por usurpação de funções públicas por pessoas estranhas à administração, bem como, ainda, de “lavagem do produto criminoso obtido”.

Entre os indícios apresentados no processo, a entrega pessoal de valores em espécie, a realização de transferências financeiras pelo sistema bancário em favor do próprio vereador, além de transferências financeiras para empresa familiar que apresenta a esposa do parlamentar como sócia. Há também transferências financeiras em nome da filha do vereador e destinação do dinheiro à terceiros com quem o parlamentar mantinha compromissos financeiros.

O Ministério Público, ao apresentar a denúncia agora aceita pela Justiça, pediu a prisão preventiva do vereador mas o magistrado optou por decretar medidas cautelares: comparecimento periódico em juízo, a cada dois meses, sempre entre o dia 1º e 10; proibição de manter contato (virtual, telefônico, por correspondência, pessoal ou por interposta pessoa) com testemunhas e demais pessoas que de alguma forma estejam envolvidas nos fatos; proibição de ausentar-se da Comarca por prazo superior a cinco dias; impossibilidade de entrada e permanência em dependências dos Poderes Executivo e Legislativo de Volta Redonda e do Estado do Rio de Janeiro e proibição de assunção, posse ou nomeação a qualquer cargo público nas esferas municipal, estadual e federal.