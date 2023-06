Médicos já estão atuando em quatro unidades básicas de saúde do município: Roma 1, Belo Horizonte, Vila Brasília e Padre Josimo

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi contemplada com cinco médicos do Programa Mais Médicos, do Governo Federal. O programa, criado em 2013 e relançado pelo Ministério da Saúde em 2023, tem como objetivo o provimento médico para áreas de difícil fixação de profissionais, além de territórios de alta vulnerabilidade social, ou até mesmo alta rotatividade e ausência do médico para a assistência das pessoas. Vale ressaltar que o processo seletivo do Governo Federal ainda continua e durante o ano o município ainda poderá receber mais profissionais.

Os médicos já estão atuando, desde a semana passada, em quatro Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), nos bairros: Roma 1, Belo Horizonte, Vila Brasília e Padre Josimo, que vão contar com esses profissionais no período de quatro anos. Os médicos podem receber cursos de aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou residência pelo Ministério da Saúde, juntamente ao desenvolvimento de suas atividades assistenciais.

A reestruturação da Atenção Primária, que é a porta de entrada preferencial do SUS (Sistema Único de Saúde), é prioridade da secretaria de Saúde de Volta Redonda. O apoio e adesão aos programas federais de provimento são fundamentais, conforme explicou a médica de família e comunidade da SMS, Silvia Mello dos Santos.

“O município já teve experiências positivas no passado com o programa, os médicos contribuem na qualificação das equipes e na melhora da qualidade da assistência ofertada à população”, disse a médica.

Silvia Mello mencionou que, com os profissionais do programa federal, o município contabiliza 98 médicos (entre especialistas e generalistas) que atuam na Atenção Básica.

“A Atenção Primária possui 72 equipes de Saúde da Família que integram as 46 unidades do município. Temos também as equipes do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar), do sistema prisional e do Consultório na Rua, que integram a rede básica para o cuidado integral da população, desde pacientes acamados, população em situação de rua e também aprisionados. Além disso, a rede conta com o apoio de alguns especialistas nas áreas de cardiologia, endocrinologia, ginecologia e pediatria, que atuam no apoio de todas as equipes de atenção primária, fortalecendo ainda mais a assistência”, salientou Silvia.

