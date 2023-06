Capacitação para operar o SEI está sendo realizada pela Seplag e conta com a participação de representantes de todas as secretarias e autarquias

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), começará a implementar, a partir deste mês de junho, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para agilizar os processos administrativos. A ferramenta, que será utilizada por todas as secretarias, coordenadorias e autarquias do município, foi desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), e integra o Processo Eletrônico Nacional (PEN) – uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública, com o intuito de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos.

“O maior objetivo do SEI é a desburocratização da máquina pública, promovendo uma maior agilidade nos processos administrativos, acabando com o uso do papel, já que, futuramente, tudo será online. Outro ponto positivo é que é possível utilizá-lo de forma simultânea. Se duas secretarias estão em contato, elas conseguem acessar o processo em tempo real, com isso, uma Pasta já consegue receber o despacho com a assinatura, acelerando o processo que antes era mais demorado”, destacou a secretária de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto.

O diretor de Modernização e Inovação da Seplag, Oscar Ribeiro Magalhães, pontuou que, além da agilidade nos processos, a utilização do SEI trará também economia aos cofres públicos e mais transparência para os processos.

“Para se ter uma noção, o estado de São Paulo implementou o sistema e, em dois meses, economizou mais de 36 milhões de folhas de papel. Se for trazer para a nossa realidade, será uma economia considerável, não apenas de papel, mas de toner e outros insumos”, explicou Oscar, acrescentando que o estado do Rio de Janeiro também tem 100% dos seus processos utilizando o SEI:

“Inclusive, o Tribunal de Contas já vem solicitando aos municípios para que utilize a ferramenta, porque com ela é possível verificar melhor todos os processos realizados pela administração, trazendo mais transparência”, ressaltou.

Capacitação

Como primeira etapa da implementação do Sistema Eletrônico de Informações, a Seplag está realizando uma capacitação com representantes de todas as secretarias e autarquias da prefeitura. O primeiro encontro aconteceu na última quinta-feira, dia 22, no auditório do Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado.

“Fizemos essa apresentação para dar o start no sistema com os primeiros passos, que são a suplementação e o descontingenciamento, duas fases que as secretarias realizam para fazerem as movimentações de recursos. Este grupo que está sendo capacitado já começará a utilizar a ferramenta até o final do mês. Após os testes com estas etapas, vamos implementar 100% da utilização do SEI no município”, explicou Oscar. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.