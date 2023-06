Homem sofre tentativa de homicídio em Barra Mansa

Um homem, de 39 anos, sofreu uma tentativa de homicídio ao ser baleado no ombro esquerdo na noite desta quarta-feira, na Rua Santana, no bairro Vila Independência, em Barra Mansa.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou a vítima para a Santa Casa de Misericórdia. Segundo a unidade hospitalar, ele não corre risco de vida.

Aos agentes, o homem disse que o crime ocorreu após uma discussão com outro homem, que seria funcionário de um mercado. De acordo com relato do homem, após a discussão, ele foi para a casa e o suspeito teria ido atrás, atirando por três vezes, com um dos tiros acertando a vítima.

O caso foi registrado na delegacia como tentativa de homicídio. O nome do suspeito já está em poder da polícia.