Madonna é entubada em UTI após ser encontrada inconsciente

Especialista explica como ocorre quadro de infecção bacteriana

De acordo com o Pós PhD em neurociências e Biólogo, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, o fato de Madonna ter sido encontrada desacordada pode indicar alguns sintomas específicos

A cantora Madonna, de 64 anos, foi internada na UTI devido a uma grave infecção bacteriana, segundo o site Page Six, Madonna foi encontrada inconsciente e precisou passar por um procedimento de intubação. A notícia foi divulgada pelo empresário da artista, Guy Oseary, por meio de uma postagem no Instagram nesta quarta-feira (28), que também anunciou que a turnê The Celebration Tour, teve que ser adiada.

O que é uma infecção bacteriana?

Segundo o Dr. Fabiano de Abreu Agrela, Pós PhD em Neurociências e Biólogo membro da Royal Society of Biology com sede no Reino Unido, a infecção bacteriana pode comprometer uma série de funções corporais.

“As infecções bacterianas são desencadeadas pela invasão e multiplicação de bactérias prejudiciais dentro do corpo, esses micro-organismos podem penetrar no corpo de diversas formas, como por inalação, ingestão ou através de cortes e feridas, fontes comuns de infecções bacterianas incluem alimentos ou água contaminados, gotículas respiratórias de pessoas infectadas e contato com superfícies contaminadas “.

“Uma vez introduzidas, podem interferir nas funções normais do corpo e causar doenças que podem comprometer funções importantes do organismo” Explica Dr. Fabiano de Abreu.

Principais sintomas de uma infecção bacteriana

“Os sintomas de uma infecção bacteriana podem variar bastante de caso a caso, mas geralmente apresentam febre alta, dores no corpo, cansaço excessivo, vômitos, edema local, fortes dores de cabeça, erupções cutâneas ou lesões e náuseas”.

“O fato da cantora ter sido encontrada inconsciente, por um possível desmaio, pode indicar que ela esteja com alguns sintomas específicos como febre alta, desidratação, complicações sistêmicas ou hipotensão” Afirma Dr. Fabiano de Abreu.

Como é feito o tratamento de infecções bacterianas?

“Normalmente nestes casos são utilizados medicamentos antibióticos, para combater as bactérias no organismo e aliviar os sintomas do paciente”.

“Mas quando mesmo assim os sintomas persistem, o quadro pode evoluir para uma sepse, um estado inflamatório em todo o organismo, configurando um caso mais grave, que pode justificar internações e intubações, no entanto, ainda não há informações que indiquem o quadro de saúde de Madonna” Explica Dr. Fabiano.