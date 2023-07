Forte estrondo na UPV assusta moradores de Volta Redonda

Um forte estrondo ocorrido na noite desta segunda-feira, dia 3, por volta das 21h10min, no interior da Usina Presidente Vargas (Companhia Siderúrgica Nacional) assustou os moradores da cidade de Volta Redonda. Segundo as primeiras informações, houve o rompimento de uma tubulação na Central Termelétrica.O barulho, parecido com uma explosão, foi escutado em diversos bairros da cidade, e ocorreu na UPV, que usa gases para gerar energia.

O estrondo foi muito alto e moradores do entorno da usina ficaram preocupados. Os bombeiros da usina foram chamados para o local. Ainda não há informações sobre feridos. O rompimento também não teria causado incêndio. Assim que a assessoria da siderúrgica de manifestar, o posicionamento será acrescentado neste texto. (Foto: Redes Sociais)

NOTA OFICIAL DA CSN

Uma tubulação da CTE (central termoelétrica) da Usina Presidente Vargas se rompeu, por volta das 21h10 desta segunda-feira, dia 03/07.

A caldeira da referida tubulação estava fora de funcionamento no momento do episódio.

Apesar do estrondo e do clarão, nenhuma pessoa foi atingida em qualquer nível.

Os bombeiros foram acionados por precaução e protocolo, mas não houve incêndio.

Também não ocorreu qualquer tipo de dano ambiental.