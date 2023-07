Santos e Al Fénix decidem o Campeonato Amador no Raulino de Oliveira

A decisão do Campeonato Amador de Volta Redonda, promovido pela Liga de Desportos de Volta Redonda (LDVR), acontece neste sábado, dia 8, às 15 horas, entre o Santos (Água Limpa) e Al Fénix, no Estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), em Volta Redonda.

As duas equipes finalistas para a decisão da competição estão otimistas numa vitória e a conquista do título. O campeonato amador contou com a participação de 12 equipes, sendo dois grupos com seis equipes cada. Quatro equipes se classificaram para a disputa da semifinal.

O presidente da LDVR, Claudio Boher (Dinho 66)acredita numa grande partida que vai coroar o campeão de uma competição muito bem disputada.

– A competição teve uma média de 3,7 gols por partida e 133 gols foram marcados. O artilheiro da competição até o momento é Nicolas Lima (Corinthians), com seis gols, seguido do Vinícius Santos, com 5. A expectativa é grande para um bom jogo – comentou o presidente da Liga.

As duas equipes se enfrentaram na 2ª rodada (fase classificatória) e o Santos venceu o Al Fénix por 1 x 0. A equipe do Santos está invicta na competição com 7 jogos 6 vitórias e 1 empate. Foram 17 gols marcados e 6 gols sofridos.

O artilheiro da equipe com 3 gols é o jogador Diego da Silva Santos. A equipe tem a defesa menos vazada da competição com 6 gols sofridos. O destaque é o goleiro Renan Ribeiro.

A Rádio Destaque Popular transmite a partida com: José Roberto Mendonça, Heleno Santos e Matheus Sisnande.