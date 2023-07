Balanço do primeiro semestre do ano mostra um aumento de 19% nos procedimentos cirúrgicos em relação ao mesmo período de 2022

O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, segue batendo recordes no número de cirurgias realizadas. Neste primeiro semestre de 2023, a unidade médica registrou 2.539 cirurgias nas mais diversas especialidades, enquanto em 2022 o número foi de 2.118; um aumento de 19%. Mais uma vez, o crescimento é atribuído a uma série de investimentos que a Prefeitura de Volta Redonda vem promovendo, como a aquisição de insumos básicos (medicamentos), modernização do centro cirúrgico e investimentos em tecnologia, equipamentos e profissionais.

O HSJB é referência em traumato-ortopedia e em especialidades como neurocirurgias e procedimentos urológicos e de tórax. Dados divulgados pela unidade mostram que nos seis primeiros meses deste ano as cirurgias gineco-obstetrícia cresceram 50%; foram 399, enquanto no mesmo período de 2022 o número era de 265. Em seguida, vem as cirurgias urológicas com aumento de 39%, de 367 saltou para 512; e as cirurgias-gerais que tiveram um aumento de 15%, passando de 459 para 528. As traumoto-ortopedia, normalmente ocasionadas por acidentes, por exemplo, lideram o ranking de cirurgias realizadas no hospital. Foram 703 este ano, contra 660 no passado.

Além de ser referência, o aumento de cirurgias no HSJB está atrelado principalmente ao tempo de recuperação e internação. Nas cirurgias de fratura de fêmur, por exemplo, muito comum em idosos, o procedimento é feito em média em até 48 horas. Com o tempo de internação ficando em torno de cinco dias, quando antes era entre 14 e 15 dias. Aos fins de semana, a unidade tem recebido pacientes que aguardavam por meses a realização de procedimentos urológicos e de artroplastias (cirurgias de joelho e quadril). O objetivo é zerar a fila de quem precisa de próteses.

“Ver nosso hospital salvando vidas, oferecendo mais qualidade de vida aos pacientes é muito gratificante. Quando assumimos a prefeitura, ele estava quase fechando as portas e sob intervenção judicial. A realidade agora é outra, está melhor, mas como o prefeito Neto mesmo diz: ‘ainda temos muito o que fazer’. Em breve, o (hospital) São João Batista será reformado e ampliado com investimentos em parceria com o Governo do Estado, e nós só temos que agradecer”, destacou o diretor-geral do HSJB e vice-prefeito, Sebastião Faria.

Reforma e ampliação do HSJB

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, enfatizou que depois das obras, o Hospital São João Batista vai aumentar sua capacidade de cirurgias de média e alta complexidade, além de leitos de internação na clínica cirúrgica e nas demais clinicas. Os trabalhos já começaram, com investimento de R$ 20 milhões em parceria com o Estado.

“O planejamento é ampliar e modernizar tecnologicamente um centro cirúrgico potente em um único andar, com várias salas cirúrgicas, salas para recuperação pós-anestésica. Ampliar também o número de consultórios, a emergência. Isso faz parte de uma série de investimentos na saúde de Volta Redonda para acolher e garantir o melhor atendimento possível aos pacientes”, garantiu a secretária.

As obras estão em andamento. O hospital de hoje vai crescer para o lado onde fica o estacionamento dos funcionários. Será uma edificação de cinco pavimentos, sendo três andares de estacionamento, com 70 vagas.

No novo prédio, o quarto andar vai abrigar o Centro Cirúrgico, que terá: cinco salas cirúrgicas; uma ala de repouso pós-anestésico com cinco leitos; sala de material esterilizado, que constará de dois autoclaves de 750lts – equipamento para esterilização de materiais; uma lavadora de traqueia; uma termodesinfectora (aparelho que realiza limpeza automática e desinfecção com água quente, e tem sistema de secagem próprio); uma lavadora ultrassônica, que automatiza a limpeza de instrumentos cirúrgicos. Neste andar também haverá 10 leitos de repouso pós-cirúrgico. O 5º pavimento terá 20 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) adulto e mais 10 leitos de UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) adulto.