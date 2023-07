Na próxima segunda-feira (17/7), a diretoria do Barra Mansa Futebol Clube terá um compromisso importante na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), quando se realizará o arbitral para o Campeonato Carioca (Série B2) de profissionais.

O vice-presidente de futebol Thiago Campbell falou sobre o arbitral na próxima semana:

“Conforme previsto, na próxima semana daremos início ao planejamento do profissional para esta temporada, onde na segunda-feira acontecerá o arbitral com a definição da tabela e poderemos avançar em nossa programação.”

Thiago Campbell falou sobre esse início de preparação da equipe profissional

“Em um primeiro momento a meta é a captação de recursos e montagem da estrutura, depois sim avaliaremos aqueles atletas que atuaram no sub-20 e sub-23 e definiremos sobre aqueles que vamos ou não promover para o profissional. Eu venho também discutindo junto com Paulo Vitor e o João Vitor sobre aqueles atletas que já atuaram pelo clube em outras temporadas onde possamos abrir diálogo. Depois desta etapa vamos mapear no mercado aqueles que entendemos que possam vir a acrescentar em nosso trabalho envolvendo atletas e comissão.”

Sobre as responsabilidades de cada membro da diretoria atual

“O Barra Mansa tem sua diretoria que responde pelo clube em vários setores, mas hoje no futebol ninguém entra sem meu aval e do Paulo Vitor. Esse critério não se abre discussão pois é uma relação de confiança creditada pelo presidente Genivaldo Silva.”

O Barra Mansa disputará o Campeonato Carioca (Série B2) juntamente com as seguintes equipes: Angra dos Reis, Belford Roxo, Bonsucesso, Búzios, Campo Grande, Carapebus, Mageense, Rio de Janeiro, Rio São Paulo e, além disso, duas equipes virão dos confrontos semifinalistas da Série C entre CAAC Brasil x Zinzane e Uni Souza x São Cristóvão. A competição está prevista para começar no início de setembro. Por Diogo de Oliveira Paula