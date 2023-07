América vence o Friburguense de virada: 2 x 1

O América Futebol Clube venceu de virada a equipe do Friburguense por 2 x 1 no sábado, às 14h45min, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

O jogo foi válido pela 10ª rodada do Campeonato Estadual Série A2. Com a vitória o time está na 6ª posição com 14 pontos ganhos. O próximo compromisso está marcado para o dia 2 de agosto, no Estádio Lourivaldão, às 14h45min (quarta-feira) contra o Sampaio Correia (RJ), pela última rodada da primeira fase da competição.

Uma vitória pode garantir o time do América no G4. A Rádio Gama Esportiva transmitiu o jogo com o Escrete de Ouro, que tem o comando de Christian Gama.

América 2 x 1 Friburguense

Estádio Giulite Coutinho – 14h45min

América: Nandão, Sanderson, Juan Sosa, Rodrigo Sabiá, Henrique Mumu (Gutemberg), Anderson (Guilherme Zóio), Felipe Dias, JV (Wallace), Guilherme, Yury (Lipe) e Nivaldo (Andrey). Técnico: Alfredo Sampaio.

Friburguense: Júlio César, Ryan, Jhonata, Cris, Ronaldo (Juninho) Johnny, Pedro Henrique e Israel (Daniel), Gabriel (Luã), Barrozo (Wallace) e Lucas (Eduardo). Técnico: Gerson Andriotti.

Cartões Amarelos: Barroso, Henrique Mumu, Israel, Cris, Ryan e Andrey

Arbitragem:

Árbitro: Rafael Martins Sá

Árbitro Assistente N° 1: Gabriel Bernardo Duarte

Árbitro Assistente N° 2: Thiago Varela dos Santos

Quarto Árbitro: Washington Fernandes Moreira de Oliveira

Público e Renda:

Público presente: 306 pessoas

Público pagante: 186 pagantes

Renda: R$ 2.760,00