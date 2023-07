Festa teve bolo de 6,5 metros, muita música, aulão de ginástica para a Melhor Idade e atrações para as crianças na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília

A Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, foi palco de uma grande festa pelos 69 anos de emancipação político-administrativa de Volta Redonda. A cerimônia oficial de comemoração, realizada na manhã desta segunda-feira, 17 de julho, teve atrações para toda a família e atraiu centenas de pessoas. O evento contou com o tradicional bolo gigante, neste ano media 6,5 metros de comprimento; e ainda teve música de vários estilos; aulão de ginástica para a Melhor Idade; parque infantil com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e cama elástica; e apresentação de teatro com a Patrulha Canina.

A festa foi aberta pela Fanfarra dos ex-alunos da ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras) e seguiu com hasteamento das bandeiras ao som do Hino Nacional executado pela Banda Municipal. O prefeito Antonio Francisco Neto ficou responsável por hastear a bandeira do Brasil; o deputado estadual Munir Neto, a bandeira do Estado do Rio de Janeiro; e o delegado de Barra do Piraí, ex-deputado federal, Antônio Furtado, a de Volta Redonda.

O prefeito Neto iniciou o discurso agradecendo a presença da população, dos secretários municipais e demais autoridades na Praça Brasil para celebrar os 69 anos de Volta Redonda. “São os moradores da nossa cidade que merecem os parabéns por nos ajudarem a fazer esta cidade cada dia melhor. E, neste ano, temos mais motivos para comemorar. Conseguimos avançar no trabalho de reconstrução de Volta Redonda, iniciado em 2021. Prova disso é que vamos entregar mais de 40 obras apenas no mês de aniversário”, disse o prefeito, lembrando das dificuldades encontradas quando reassumiu a prefeitura há dois anos e meio.

“Mas não vamos parar por aqui. O município tem mais de 300 obras em andamento para garantir melhor atendimento à população na Saúde, Educação, Assistência Social, estamos investindo na Segurança e, principalmente, em Infraestrutura”, citou Neto, lembrando que conta com o apoio do Governo do Estado, deputado estadual Munir Neto e de toda a equipe do governo no trabalho de reconstrução da cidade.

O deputado estadual Munir Neto também agradeceu a presença de todos na festa de aniversário da cidade e afirmou que está trabalhando na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) por Volta Redonda e para levar o nome da cidade a todo estado. “Somos referência na Assistência Social, Saúde, Educação, Esporte e Lazer e quero levar a experiência de Volta Redonda, seus programas e projetos para outros municípios do Rio de Janeiro”, afirmou Munir.

O “Parabéns para você” foi cantado logo em seguida em frente ao bolo de 6,5 metros de comprimento, que foi servido a todos que estavam na Praça Brasil. O casal Losangêla e Maurílio de Souza, morador do São Cristóvão, participam do projeto “Viva Vida”, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), e logo depois do “aulão” foram para a fila do bolo. “A festa está muito animada, organizada, só falta uma fatia de bolo para o aniversário ficar completo”, disse Losângela.

A Praça Brasil seguiu animada por toda manhã com música da Banda e do Coral Municipal; apresentação da Orquestra da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), que tocou o samba enredo do Bloco da Vida em homenagem à Volta Redonda; teve apresentação de capoeira; a participação do grupo de ciclistas “Bike Flor”; distribuição de pipoca e algodão doce; tendas com maquetes e trabalhos com curiosidade sobre Volta Redonda; e Feira de Artesanato. E o local ainda recebe o show de Diogo Nogueira, às 21h, para encerrar o dia de festa.