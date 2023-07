Policiais rodoviários federais apreenderam no final da manhã desta terça-feira, dia 18, aproximadamente 320 quilos de cloridrato de cocaína na BR-101. O transporte teve início no estado do Pará e tinha como destino o município de Campos dos Goytacazes.

Equipe fazia fiscalização na BR-101 quando abordaram um caminhão leve. Foi verificado que o baú estava vazio e ao fazer uma inspeção minuciosa verificaram um fundo falso. No seu interior foram encontrados 221 tabletes contabilizando cerca de 320 quilos de cloridrato de cocaína.

O condutor, de 25 anos, foi preso e afirmou que receberia um total de 60 mil reais pelo transporte das drogas. Ele disse que estava sozinho no caminhão, afirmou que teria feito algumas entregas de empresas no Estado do Pará.

O motorista teria recebido 10 mil reais antecipados e o no final da entrega receberia mais 50 mil reais. Essa foi a maior apreensão de cocaína no ano no município. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.