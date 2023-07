Cosme Damião de Carvalho, de 49 anos, morreu numa colisão envolvendo a sua bicicleta e um carro na noite de terça-feira, nas proximidades da Vila Rica Tiradentes, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) outro ciclista, de 31 anos, também foi atingido pelo veículo e sofreu escoriações. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro.

Os dois trabalhavam como pedreiros. Cosme morava na Califórnia, em Barra do Piraí. O sobrevivente não soube informar a marca e modelo do carro que se envolveu no acidente. Após o trabalho do perito, o corpo será levado para o IML (Instituto Médico Legal) no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Foto: PRF/Divulgação