Plateia era formada por familiares dos cerca de 150 alunos da oficina de dança ofertada nos Cras; segunda etapa do evento acontece no próximo dia 26

A primeira etapa do I Festival de Dança da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) lotou o Teatro Gacemss na tarde desta quarta-feira, 19. A maior parte da plateia era composta por familiares dos cerca de 150 alunos da oficina da dança ofertada nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

A coordenadora do serviço, Patrícia Pereira, explicou que os quinze números deste primeiro dia de festival foram apresentados pelos usuários dos Cras Monte Castelo, Belo Horizonte, Vila Americana, São Cristóvão e Santo Agostinho. “Temos alunos de todas as idades e coreografias variadas, todas ensaiadas pela professora da oficina de dança, Lethycia Silva”, contou, avisando que na próxima quarta, 26, outros 150 alunos estarão no palco do Teatro Gacemss.

A subsecretária da Smac, Rosane Marques, a Branca, participou da abertura do festival, cumprimentou os dançarinos e agradeceu ao público. “Ver essa plateia cheia de familiares e amigos dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é sinal de que o trabalho está dando certo. “Mais do que potencializar habilidades, as oficinas ofertadas nos Cras visam valorizar a relação familiar e com a comunidade”, ressaltou Branca.

Maria Silene faz parte do grupo da Melhor Idade do Cras Monte Castelo. Ela e quatro amigas abriram o festival com a coreografia “Namoradeira”, ao som de “Esperando na Janela”, de Gilberto Gil. “Somos muito ativas, a oficina de dança é uma das atividades que fazemos no Cras. O exercício é bom para o corpo, mas principalmente para a cabeça. O convívio social é vida, saúde e amor”, disse, avisando que toda a família, incluindo filhos e netos foram prestigiar a apresentação.

Sophia, de sete anos, dança com a irmã gêmea Agatha e a mais velha Ana, de nove anos; Anna Júlya, de dez anos, faz parte do mesmo grupo; e David, de oito anos é um dos poucos meninos do grupo. Todos estavam ansiosos e animados para entrar no palco. “Estou muito feliz e só um pouco nervosa”, disse Anna. “Vou ser um príncipe”, avisou David, já com a coroa e a capa da realeza.

Na próxima quarta-feira, a partir das 14h, a segunda etapa do I Festival de Dança da Smac acontece no mesmo local, Teatro Gacemss. Desta vez, estarão no palco os alunos dos Cras Siderlândia, Coqueiros, Vila Rica, Santa Cruz, Três Poços, Verde Vale, Jardim Belmonte, São Carlos e Ilha Parque. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.