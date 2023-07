PRF apreende quase 200 quilos de maconha na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais apreenderam na madrugada desta quarta-feira, dia 19, por volta de 00h30min, 200 quilos de maconha dentro de um veículo Onix (prata) no km 233, da BR-116, no município de Piraí (RJ).

O carro era conduzido por um homem, de 27 anos. O veículo foi abordado e o condutor entregou os documentos. Quando solicitado para abrir porta-malas, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade no sentido Serra das Araras.

A equipe iniciou a perseguição e o veículo foi alcançado cerca de 50 quilômetros do local na altura do km 181, no município de Nova Iguaçu. Ao inspecionar o veículo, foram localizados no porta-malas, nove fardos contendo cerca de 20 barras cada (183 Kg), de substância análoga a maconha.

A equipe solicitou o apoio, de agentes da 1ª DEL, da UOP Pavuna, que prontamente apoiou a ocorrência. Diante dos fatos a equipe PRF conduziu o suspeito, veículo e todo o material encontrado a 94ª DP, onde foi lavrado o Registro de Ocorrência.