Local funcionará todos os dias da semana das 7h às 22h, e também aos finais de semana das 8h às 18h; UBSF atenderá cerca de 15 mil pessoas, incluindo moradores dos bairros Santa Rita do Zarur, Ingá I e II e adjacências

A UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Guanahyro Ferreira Netto, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, foi entregue à população durante cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (20). A unidade foi totalmente reformada, ampliada e recebeu novos equipamentos e mobiliários. O investimento foi de mais de R$ 1,6 milhão, com recursos do município e do Ministério da Saúde. O bairro contará também com uma base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 24 horas.

A UBSF funcionará todos os dias da semana das 7h às 22h, e aos finais de semana das 8h às 18h, também atendendo moradores dos bairros Santa Rita do Zarur, Ingá I e II e adjacências; abrangendo 15 mil pessoas. O prédio que abriga a nova Unidade Básica de Saúde da Família foi totalmente reformado, passando inclusive por informatização e climatização, priorizando a circulação do ar e de pessoas. O local atende os padrões de acessibilidade e das normas sanitárias, com a ampliação da central de esterilização e um abrigo para resíduos sólidos. Foi instalado um reservatório de água com capacidade de 10.000 litros, revisão elétrica, hidráulica, reconstrução do telhado e climatização dos ambientes.

“É com muita alegria e entusiasmo que estamos entregando esta unidade para todos vocês, tanto para a comunidade quanto para os nossos profissionais. Utilizem em prol da saúde, aproveitem. Este é um patrimônio público, isto é, de vocês”, disse a coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin, durante a inauguração.

Cobertura médica a 15 mil pessoas

A UBSF Guanahyro Ferreira Netto atenderá cerca de 15 mil pessoas, recebendo também moradores dos bairros Santa Rita do Zarur, Ingá I e II, além de outras localidades próximas. Após a reforma, moradores poderão contar com a cobertura de três equipes da Estratégia de Saúde da Família, com médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

“Queremos fazer desta UBSF uma referência para as outras do município. Teremos três médicos todos os dias, à noite teremos um para atender a população; enfermeiras, recepcionistas, equipes de Saúde da Família e dentistas. Então, médico não vai faltar. Vocês podem ter certeza que se os estudos comprovarem a necessidade, o Santa Cruz vai ganhar uma unidade 24 horas”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Ainda durante a inauguração, um grupo de moradores solicitou o atendimento médico por 24 horas na unidade. O assunto foi comentado pela secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, que explicou que as unidades de Atenção Primária em Saúde atuam como “sentinelas” na vigilância da saúde da comunidade em que estão inseridas.

“Esta UBSF não foi planejada para ser 24 horas. É uma unidade de Atenção Primária em Saúde que vai atender as demandas espontâneas da comunidade, ou seja, as urgências e emergências. E, em caso de necessidade, vai acionar uma ambulância para levar o paciente para um local onde aqui o serviço não conseguir atendê-lo. Contaremos também com uma base do Samu 24 horas”, frisou a secretária de Saúde.

Participaram também da cerimônia o deputado estadual Munir Neto, os vereadores Edson Quinto e Vair Duré, entrou outros representantes do governo municipal. Fotos: Cris Oliveira/PMVR