Volta Redonda joga contra o São José, em Porto Alegre (RS)

O Volta Redonda enfrenta nesta segunda-feira, dia 24, o São José, do Rio Grande do Sul, jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada em Porto Alegre (RS).

Caso consiga uma vitória, o Volta Redonda pode chegar a vice-liderança da competição. A partida começa às 20 hors no Estádio Francisco Novelletto. Para esta partida, o Volta Redonda já terá à disposição o lateral-esquerdo Sanchez, anunciado durante a semana passada.

O time provável para esta partida é Jean Drosny, Wellington Silva, Marcão, Matheus Santos e Ricardo Sena; Bruno Barra, Paulinho e Júlio César; Douglas Skilo, Marquinhos e Ítalo.

No São José, a expectativa da vitória também é grande. O time está na 10ª posição e, se o triunfo acontecer, se iguala ao adversário, que soma 22. O time gaúcho vem de derrota de 2 a 0 para o Confiança, em Sergipe, na rodada anterior. (Foto: Raphael Torres)