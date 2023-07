Adolescente é apreendida com drogas em Sapucaia

Uma adolescente, que não teve a idade revelada, foi apreendida com drogas dentro de um ônibus interestadual na tarde desta segunda-feira, dia 24, no distrito de Jamapará, em Sapucaia (RJ).

O veículo estava em um terminal rodoviário às margens da BR-116 (Rodovia Santos Dumont). Segundo os agentes, a menor chamou a atenção porque, já dentro do ônibus, demonstrou nervosismo com a presença de policiais militares no local.

Durante abordagem ela confessou que estava com drogas. Os agentes encontraram nos pertences dela sete tabletes pequenos de maconha e 272 pinos de cocaína.

O Conselho Tutelar de Sapucaia foi acionado e acompanhou o registro da ocorrência na delegacia local. Ela foi autuada em flagrante por fato análogo a tráfico de drogas. A polícia não informou qual cidade ela estava se dirigindo, mas o ônibus faz uma linha interestadual. Foto: Polícia Militar