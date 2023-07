Aulas acontecem no Telecentro Comunitário, no ‘Retiro, e em 29 Cras, que possuem sala de informática

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), entregou 477 certificados de conclusão das oficinas de inclusão digital. As aulas ministradas no Telecentro Comunitário, no bairro Retiro, e nos 29 Cras (Centros de Referência de Assistência Social) que possuem sala de informática são divididas em Informática Básica e Excel Intermediário. As oficinas têm duração de seis meses, com aulas duas vezes por semana.

A subsecretária da Smac, Rosane Marques, a Branca, representou a secretária Carla Duarte e parabenizou todos os formandos. “O conhecimento da informática é fundamental para inserção no mercado de trabalho nos dias de hoje. E é muito gratificante ver que estas oficinas, ofertadas nos telecentros, alcançam um público diversificado, atendendo desde as crianças até os idosos”, falou, ressaltando que os Cras oferecem outras oficinas profissionalizantes e todos podem participar.

O formando Luiz Carlos Oliveira de Araújo, que fez o curso no Cras Água Limpa, falou por todos os colegas. “Faço parte do Grupo de Convivência e agradeço a oportunidade de me atualizar com a oficina de inclusão digital. Valeu muito a pena e aconselho a todos a fazerem o curso, não importa a idade”, disse.

Ana Carolina, de 13 anos, concluiu o curso de Informática Básica no Cras Siderópolis. “Participei das aulas para me ajudar com as tarefas da escola”, contou.

A coordenadora de Inclusão Digital da Smac, Cláudia Villar, cumprimentou os alunos que iam receber os certificados, os familiares que foram prestigiar a cerimônia e agradeceu pela confiança. “Com a participação de todos vocês os Cras se tornam equipamentos vivos da assistência social”, afirmou, se dizendo emocionada com a homenagem que recebeu dos instrutores das oficinas e da equipe dos telecentros no início da festa de formatura.

Também estavam na mesa que conduziu a cerimônia a diretoria do Departamento de Proteção Social Básica, Raquel Coutinho; a assessora da Smac, Carolina Cunha; o técnico de Informática, Emerson Silveira; o instrutor de Informática, Pablo Magalhães; e a coordenadora do Cras Vila Rica/Tiradentes; Inês Verônica.

Inscrições para as próximas turmas estão abertas

As inscrições para as turmas do segundo semestre das oficinas de inclusão digital estão abertas. Podem participar das aulas de Informática Básica e Excel Intermediário pessoas a partir dos 11 anos de idade. Os interessados devem procurar um dos 29 Cras que possuem Telecentro.

São eles: Água Limpa; Açude; Aero Clube; Belo Horizonte; Caieiras; Dom Bosco; Ilha Parque; Jardim Ponte Alta; Mariana Torres; Monte Castelo; Nova Primavera; Padre Josimo; Rústico; Retiro; Santa Cruz; Santo Agostinho; São Carlos; São Cristóvão; São Luiz; São Sebastião; Siderlândia; Siderópolis; Três Poços; Verde Vale; Vila Americana; Vila Brasília; Vila Rica; Voldac e Volta Grande. Além dos Cras, as oficinas também acontecem no Telecentro no bairro Retiro. Fotos Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.