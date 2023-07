Revitalização da UBSF São João é entregue à população de Volta Redonda

Local foi totalmente reformado e recebeu novos equipamentos e mobiliários; unidade atende moradores do Monte Castelo e adjacências

A UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Eber Gomes, no bairro São João, em Volta Redonda, foi entregue à população durante cerimônia realizada na tarde desta segunda-feira (24). A unidade foi totalmente reformada e recebeu novos equipamentos e mobiliários. O investimento foi de R$ 243.109,12, com recursos próprios do município. A UBSF funcionará de segunda a sexta, das 7h às 17h, e atenderá além de moradores do bairro São João, também do Monte Castelo e localidades próximas.

“Queremos agradecer o apoio da comunidade que acredita em nossa cidade. Meu sonho é fazer da saúde de Volta Redonda a melhor do Brasil, acabar com as filas para realização de exames e consultas. Nós acreditamos no SUS (Sistema Único Saúde)”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, falou que outras unidades também estão sendo revitalizadas e em breve serão entregues à população. A secretária também destacou a importância do atendimento do “Consultório na Rua” que é um projeto específico para o acolhimento de pessoas em situação de rua. A iniciativa da Atenção Primária à Saúde prevê a assistência médica das pessoas em situação de vulnerabilidade.

O deputado estadual Munir Neto não pode comparecer, mas enviou mensagem através de sua assessoria. “A entrega da reforma de mais uma unidade de saúde, mostra o quanto o governo municipal de Volta Redonda prioriza a saúde, O trabalho desenvolvido pelo nosso prefeito Neto, pelo (vice-prefeito) Faria e pela secretária Conceição, faz Volta Redonda ser uma referência em saúde para todos os municípios do Sul Fluminense”, enalteceu o parlamentar.

Participaram também da cerimônia a subsecretária municipal de Saúde Rosa Lajes, os vereadores Paulinho AP e Renan Cury, a representante do Conselho Municipal de Saúde, Sandra Antunes, e a presidente da Associação de Moradores do bairro São João, Dine Anechino. Fotos de Cris Oliveira- Secom/PMVR.