Expansão do Hospital São João Batista entra em nova fase, em Volta Redonda

_Serviço de concretagem, que antecede instalação de pilares metálicos de sustentação, será feito nesta semana; terreno recebeu terraplanagem e contenções_

O terreno que vai receber a ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), onde funcionava o estacionamento dos funcionários, já está sendo preparado para a receber a concretagem, que deve ocorrer ainda nesta semana. Logo após o serviço, os pilares metálicos de sustentação serão colocados. A ampliação da unidade médica ocorre por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado. O investimento é de cerca de R$ 20 milhões.

A área onde as obras acontecem passou por terraplanagem, contenções e 35 blocos, também conhecidos como “sapatas”, foram montados para receber a concretagem. O espaço, que abriga também o canteiro de obras, receberá uma edificação de cinco pavimentos, sendo três andares de estacionamento com 70 vagas. O novo prédio será interligado ao atual hospital e contará com rampa e elevador.

Pelo projeto, o quarto andar deste nova área vai abrigar um Centro Cirúrgico que terá: cinco salas cirúrgicas; uma ala de repouso pós-anestésico com cinco leitos; dez leitos de repouso pós-cirúrgico; sala de material esterilizado, que constará de dois autoclaves de 750lts – equipamento para esterilização de materiais; uma lavadora de traqueia; uma termodesinfectora (aparelho que realiza limpeza automática e desinfecção com água quente, e tem sistema de secagem próprio); uma lavadora ultrassônica, que automatiza a limpeza de instrumentos cirúrgicos. O quinto pavimento terá 20 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) adultos e mais dez leitos de UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) adultos.

“O planejamento é ampliar e modernizar tecnologicamente um centro cirúrgico potente em um único andar, com várias salas cirúrgicas, salas para recuperação pós-anestésica. Ampliar também o número de consultórios, a emergência. Isso faz parte de uma série de investimentos na saúde de Volta Redonda para acolher e garantir o melhor atendimento possível aos pacientes”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

O diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, ressaltou que este projeto de ampliação foi a solução encontrada para melhorar a qualidade do atendimento no hospital, que atende a toda a região e ainda pessoas de fora do estado.

“Os números comprovam que conseguimos otimizar os nossos recursos, oferecendo um atendimento de qualidade que já é motivo de elogios por parte de funcionários e pacientes. Estamos trabalhando muito para tornar o Hospital São João Batista um espaço cada vez melhor para quem busca atendimento e para quem atende. A ampliação vai trazer ainda mais melhorias”, afirmou Faria. Fotos: Divulgação/PMVR