Volta Redonda: Olimpede 2023 tem mais de 1,6 mil inscritos

Tradicional evento esportivo para Pessoa com Deficiência do município já conta com 87 entidades de quatro estados do Brasil

Volta Redonda se prepara para uma das maiores edições da Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência). O tradicional evento esportivo realizado pela prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel), já é um dos maiores do país e registra números expressivos neste ano. Até então, 87 entidades de 40 cidades, representando quatro estados do país (Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Pará), inscreveram 1.650 participantes.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, acredita que o número de inscritos ainda vai aumentar. “Para as entidades, escolas e instituições localizadas a menos de 80 quilômetros de distância de Volta Redonda o número de atletas participantes é ilimitado. Vamos seguir recebendo essas inscrições pelo telefone (24) 3339-2105”, avisou Rose, lembrando que os participantes de municípios que ficam a 80 quilômetros ou mais de Volta Redonda terão acesso à hospedagem.

A Olimpede 2023 acontece entre os dias 1º e 3 de setembro (sexta, sábado e domingo) na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, mas também vai ocupar o Parque Aquático Municipal, os ginásios poliesportivos nos bairros e outros espaços. A competição, de caráter participativo e inclusivo, tem regras e procedimentos adaptados especialmente às Pessoas com Deficiência.

Atletas a partir dos sete anos de idade vão se dividir nas modalidades de atletismo, tênis de mesa, voleibol especial, taekwondo, cabo de guerra, futsal, natação, provas de habilidades (zig zag e chute ao gol) e jogos de tabuleiros (dama, xadrez e dominó).

O prefeito Antonio Francisco Neto comemorou o crescimento da Olimpede 2023 em relação a 2022, que marcou o retorno do evento após seis anos. “Agradeço ao empenho de todos os profissionais envolvidos, que trabalharam para que mais atletas, professores e familiares de Pessoas com Deficiência possam usufruir dos benefícios do evento voltado exclusivamente para eles”, disse. Fotos de arquivo – Secom/PMVR.