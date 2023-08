O volante Danrley assinou um novo contrato com o Volta Redonda nesta quarta-feira, dia 02, válido até o fim de 2025.

O atleta teve o vínculo com a Ponte Preta encerrado no último final de semana, que o impedia de jogar pelo Voltaço, e agora passa a ser atleta do Esquadrão de Aço em definitivo.

Danrley, de 22 anos, está no clube desde o ano passado e já disputou 34 jogos pelo Esquadrão de Aço.