Polícia Militar apreende drogas na Vila Americana, em Volta Redonda

Policiais militares apreenderam na tarde de segunda-feira, dia 7, uma mochila contendo drogas na Rua Estados Unidos, na Servidão Marapim, na Vila Americana, em Volta Redonda.

De acordo com o registro policial, os agentes foram até o local averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegar no ponto indicado pela denúncia, os agentes apreenderam uma mochila rosa com 352 pedras de crack e 373 pinos de cocaína. Os suspeitos conseguiram fugir.

O material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde o caso foi registrado.