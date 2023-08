Volta Redonda: Hospital do Retiro investe em novos equipamentos

Unidade adquiriu quatro novos aspiradores portáteis e 13 mesas cirúrgicas

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, segue investindo em novos e modernos equipamentos para melhorar cada vez mais o atendimento aos pacientes. A unidade adquiriu recentemente novos aspiradores portáteis e 13 novas mesas cirúrgicas.

“O Hospital Munir Rafful tem o compromisso de trazer excelência ao atendimento médico-hospitalar. E quando investimos na aquisição de novos equipamentos damos melhores condições para que toda a equipe possa oferecer aos pacientes um atendimento cada vez melhor.”, destacou a diretora-geral do hospital, Márcia Cury.

As quatro novas bombas de vácuo aspiradora cirúrgica (aspirador portátil) de última geração que chegaram ao hospital são equipadas com um moderno painel digital; sistema de sinalizador visual/sonoro contra transbordamento; design que facilita o manuseio do aparelho; e filtro bactericida que evita contaminação do ambiente, garantindo qualidade e segurança. Em relação aos equipa

mentos para as cirurgias, a unidade hospitalar adquiriu seis mesas circulares e sete mesas de mayo.

“A chegada dos novos equipamentos proporciona aos profissionais de saúde e aos pacientes mais conforto, agilidade, e principalmente qualidade nos atendimentos”, destacou Márcia Cury.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, lembrou de outros investimentos que foram realizados para reforçar a estrutura tecnológica do hospital, como três macas de alto padrão; ultrassom de última geração; bisturis eletrônicos (eletrocautérios); focos cirúrgicos (equipamentos de iluminação das mesas de cirurgia); e elevador elétrico para a transferência de pacientes.

“São investimentos com diversas funcionalidades que possibilitam maior conforto, comodidade e segurança ao paciente. O objetivo é oferecer aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) uma estrutura de alto nível, assegurando qualidade no atendimento e ampliação do acesso aos serviços de saúde para quem mais precisa”, disse a secretária.

Ampliação para prédio anexo

Além de melhorias nos equipamentos, o Hospital do Retiro investe também na ampliação de espaços de atendimento. Recentemente a Prefeitura de Volta Redonda concluiu a aquisição do prédio anexo do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) – Ambulatório UniFOA Dr. Leonardo Molica, que fica ao lado da unidade hospitalar. O prédio já abriga 60 leitos de internação clínica inaugurados pela administração municipal e passará a contar com outros setores do hospital.

No local serão construídos o novo pronto-socorro para adultos, áreas de tomografia, raio-x, laboratório e administrativo. De acordo com o projeto, o térreo do edifício vai abrigar: cinco consultórios médicos; uma sala de sutura e outra de eletrocardiograma; 12 leitos de observação clínica, quatro de sala amarela, cinco de sala vermelha, um de isolamento, três de inalação, três de reidratação, e seis leitos de medicação.

“O Hospital do Retiro também será completamente reformado, estamos com a obra do Hospital da Criança avançando bem a cada dia. A saúde pública sempre será uma prioridade na hora de investir para atender cada vez melhor a população de Volta Redonda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos de divulgação/Secom/PMVR