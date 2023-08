Carro é imprensado contra caminhão na Dutra, em Porto Real

Um engavetamento envolvendo dois caminhões e um HB-20, na noite de quinta-feira, dia 11, por volta das 19h30min, deixou uma pessoa com ferimentos no km 303, da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) um veículo HB-20 foi imprensado entre os caminhões. Segundo a PRF o caminhão reduziu a velocidade e chegou a parar devido ao congestionamento. O HB-20, que vinha logo atrás, reduziu a velocidade. O caminhão que seguia atrás não conseguiu parar e bateu na traseira do carro que foi projetado contra o outro.

Os condutores dos caminhões saíram ilesos. O HB-20 ficou esmagado entre os veículos pesados. O condutor, único ocupante do veículo, milagrosamente foi retirado do veículo com ferimentos leves, poucas escoriações e sentia apenas do em uma das pernas.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência. Após o atendimento ficou constatado de que ele não sofreu qualquer fratura. Ele reclamava bastante de uma dor devido a pancada durante a colisão.

Depois do atendimento a vítima recebeu alta.