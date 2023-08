Secretaria de Infraestrutura forneceu 210 unidades em dois meses; seis retros e 12 caminhões também fazem o trabalho no município

A Prefeitura de Volta Redonda retirou 1.027 toneladas de entulho dos bairros do município em dois meses. O resultado foi alcançado após a retomada do serviço de caçambas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, que forneceu 210 unidades nesse período. Além disso, seis retroescavadeiras e 12 caminhões também atuam na coleta de resíduos de obras e demais materiais de limpeza urbana na cidade.

“O serviço público de aluguel de caçambas é acessível, contribuindo para que o morador deposite o material, que depois de recolhido tem a destinação adequada”, falou Poliana Moreira, que reforça a importância do serviço para que tenhamos uma cidade mais limpa.

O prefeito Antonio Francisco Neto comemorou o resultado dos dois primeiros meses de retomada do serviço. “Para que pudéssemos voltar a fornecer as caçambas para os moradores tivemos que comprar 30 unidades novas, pois as deixadas pela administração anterior estavam em péssimo estado de conservação. O próximo passo agora é adquirir mais caçambas para planejar a ampliação do serviço, agilizando o atendimento à população”, afirmou Neto.

Qualquer morador de Volta Redonda pode solicitar a caçamba

Para pedir uma caçamba, basta acessar o site voltaredonda.rj.gov.br (aba serviços) ou fazer contato pelo telefone (24) 3339-9103, que também funciona como canal de informações. As vagas são disponibilizadas sempre às 8h, todas as segundas-feiras. O solicitante escolhe uma das datas disponíveis; preenche seus dados; em seguida, o sistema gera o boleto para o pagamento de taxa no valor de R$ 41,33; após confirmação do pagamento, a caçamba é entregue no local e data marcados. Secom/PMVR