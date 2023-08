Serão cinco sábados de atendimentos divididos por regiões do município; cães e gatos a partir de três meses devem se vacinar contra a doença

A campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos será iniciada no próximo dia 26 de agosto (sábado) em Volta Redonda. A iniciativa da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai atender todas as regiões da cidade, com pontos de vacinação itinerante, durante cinco sábados, até 30 de setembro. A estimativa é vacinar mais de mil animais semanalmente. Devem se imunizar cães e gatos a partir dos 3 meses de idade.

A vacina será aplicada gratuitamente nas unidades básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs), nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), e também nas igrejas e escolas municipais. Além disso, haverá um drive-thru de vacinação no dia 30 de setembro, na Ilha São João. O horário de atendimento acontecerá sempre das 8h às 17h. Vale ressaltar que a vacinação é anual e caso o animal não tenha sido vacinado no ano anterior, deve se vacinar este ano, normalmente.

O primeiro sábado de vacinação, no dia 26/8, vai contemplar nove bairros, nos seguintes locais: UBS Caieiras; UBS Candelária; UBS Dom Bosco; UBSF Nova Primavera; Cras Santa Cruz; UBSF Santa Rita do Zarur; Escola Juarez Antunes – bairro São Luiz; Igreja de Nossa Senhora Aparecida – bairro Pinto da Serra; e UBSF São Sebastião.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaina Soledad, citou que é fundamental os moradores levarem seus animais de estimação para se vacinarem. A dose única e anual da vacina garante proteção contra a raiva, que pode ser transmitida para seres humanos.

“É importante ressaltar que a raiva é uma doença altamente letal. Apesar de não termos relatos em Volta Redonda, a vacinação é um importante instrumento para manter esta condição. Importante mencionar que a imunização, além de proteger os animais contra a doença, também protege as pessoas, uma vez que os animais se eventualmente se contaminarem podem transmitir para seres humanos”, explicou a coordenadora.

Recomendações: cachorros devem ser levados na coleira. Cães de grande porte, além da guia, recomenda-se a utilização de focinheiras. Já os gatos devem ser levados em caixas de transporte para animais domésticos. Recomenda-se ainda que todos os animais sejam conduzidos por um adulto, para evitar acidentes.

Confira as datas e os locais de vacinação antirrábica:

26/8 – Sábado

UBS Caieiras

UBS Candelária

UBS Dom Bosco

UBSF Nova Primavera

Cras Santa Cruz

UBSF Santa Rita do Zarur

Escola Juarez Antunes – bairro São Luiz

Igreja de Nossa Senhora Aparecida – bairro Pinto da Serra

UBSF São Sebastião

2/9 – Sábado

Praça Marechal Osório – bairro 249

UBSF Conforto

UBSF Eucaliptal

UBSF Jardim Belmonte

Cras Jardim Ponte Alta

UBSF Ponte Alta

UBSF São Lucas

UBSF Siderlândia

16/9 – Sábado

UBSF Belvedere

UBS Monte Castelo

UBSF Roma I

UBSF Roma II

UBS Rústico

UBSF São Geraldo

UBSF Siderópolis

UBSF Vila Rica/Tiradentes

23/9 – Sábado

UBSF Açude I

UBSF Açude II

UBSF Belmonte

Cras Belo Horizonte

UBSF Mariana Torres

UBSF Padre Josimo

UBSF Retiro I

Escola Amaral Peixoto – bairro Retiro

UBSF Retiro 3

UBSF Vila Brasília

Praça Nemem Elias Cury – bairro Vila Mury

30/9 – Sábado

Cras Aero

UBSF Água Limpa

Igreja Divino Espírito Santo – bairro Jardim Amália I

UBS Jardim Paraíba

Ilha São João – drive-thru

UBSF Santo Agostinho

UBSF Vila Rica/Três Poços

UBSF Vila Americana

UBSF Volta Grande

Cras Voldac